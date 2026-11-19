Диктатор Володимир Путін під час пресконфренції на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва зазначив, що відмова допустити російських спортсменів до змагань всупереч рішенню Спортивного арбітражного суду (CAS) є грубим порушенням норм міжнародного спортивного права. Про це повідомляє «Главком».

«Що стосується невиконання рішень міжнародного спортивного суду – це просто нехтування нормами права, в даному випадку – нормами міжнародного спортивного права. Це грубе порушення олімпійської хартії та кроки у напрямку знищення олімпізму в цілому.

Спорт, як і мистецтво, має об'єднувати людей. Але, мабуть, хтось не хоче цього об'єднання, а хоче наростання тривожної та конфліктної ситуації у регіонах своєї відповідальності, а може й у інших місцях», – заявив Путін.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.