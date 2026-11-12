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Конгресмен-республіканець звинуватив Маска та Білий дім у блокуванні можливостей ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Конгресмен-республіканець звинуватив Маска та Білий дім у блокуванні можливостей ЗСУ
Starlink – супутникова система зв’язку компанії SpaceX Ілона Маска, яку Україна використовує, зокрема, для забезпечення комунікації військових на фронті
фото: Мінцифри

Американський конгресмен заявив, що через обмеження супутникового зв'язку гине більше українців

Американський конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Політик заявив, що відповідальність за це рішення може лежати на адміністрації США або Ілоні Маску, а його наслідки допомагають російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис конгресмена в соцмережі X.

За словами Бейкона, обмеження роботи Starshield, військової версії Starlink, знову почали діяти, створивши додаткові перешкоди для українських військових. Конгресмен пов'язав це рішення зі зниженням оборонних можливостей України та збільшенням кількості загиблих.

«Обмеження та зниження швидкості роботи Starshield (військової версії Starlink) повернулися, перешкоджаючи здатності України захищатися, – зазначив конгресмен. – Незалежно від того, чи це рішення виконавчої гілки влади, чи пана Маска, воно призводить до того, що гине більше українців. Такі дії допомагають воєнному злочинцю Путіну».

Водночас Бейкон наголосив, що наразі залишається невідомим, хто саме ініціював відповідні обмеження. Він закликав американських законодавців провести розслідування та встановити відповідальних.

«Конгрес має провести ґрунтовне розслідування цього питання та встановити, хто несе відповідальність», – заявив республіканець.

Окремо конгресмен розкритикував саму можливість ухвалення рішень, наслідки яких, на його переконання, сприяють Росії у війні проти України. «Ставати на бік тирана – це не по-американськи», – додав він.

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік підтвердив Укрінформу, що обмеження швидкості роботи Starshield знову діють на тимчасово окупованих українських територіях та вздовж лінії бойового зіткнення.

За його словами, відповідні обмеження запроваджували поступово. Наразі встановлено поріг швидкості руху платформ із супутниковими терміналами на рівні 100 миль на годину, що становить приблизно 161 км/год.

Такі обмеження стосуються, зокрема, використання супутникового зв'язку на швидкісних платформах, серед яких безпілотники українських військових.

Сєнік зазначив, що українська сторона досі не отримала пояснень ані від компанії SpaceX, ані від Пентагону стосовно причин повторного запровадження обмежень. Відтак залишається нез'ясованим, хто ухвалив відповідне рішення та якими міркуваннями керувався.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на Financial Times повідомляв, що українські військові знову зіткнулися з обмеженнями роботи Starshield. За інформацією видання, проблеми виникли на тлі активізації дипломатичних контактів між Україною, США та Росією.

У Києві припускають, що повторне обмеження супутникового зв'язку могло бути пов'язане зі спробами посилити тиск на українську сторону під час переговорів щодо завершення війни.

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Теги: росія путін США Starlink

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