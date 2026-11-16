Головна Спорт Теніс
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Диктатор Володимир Путін привітав Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Диктатор Володимир Путін привітав Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі
Путін побажав Андрєєвій нових успішних стартів

Російська пропаганда використовує у своїх цілях успіхи Андрєєвої

Російський диктатор Володимир Путін привітав Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі WTA. Про це повідомляє «Главком».

«Від душі вітаю вас із тріумфом на підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації в одиночному розряді. Ви натхненно пройшли всю складну турнірну дистанцію, у гарних та напружених поєдинках продемонстрували чудову підготовку, майстерність, витримку та волю. Своєю яскравою переконливою перемогою продовжили чудові традиції вітчизняної тенісної школи», – йдеться в телеграмі, опублікованій на сайті Кремля.

Путін побажав Андрєєвій нових успішних стартів.

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: теніс путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін також виступив проти розміщення іноземних військ в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки
Путін вимагає віддати Росії чотири області України – ISW
13 листопада, 09:54
З Америкою Кремль хоче отримати послаблення тиску до того, як почне говорити з Україною
Дві доріжки переговорів Кремля. Який вибір стоїть перед США та Україною
30 жовтня, 16:16
Путін хоче посилити нагляд за росіянами
Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами
29 жовтня, 05:28
Путін заявив лідерам Фінляндії та Норвегії, що Росія не відмовиться від планів захопити весь Донбас
Путін відмовився від поступок щодо захоплення всього Донбасу – Reuters
27 жовтня, 15:25
Даяна Ястремська вибила сіяну теніситку в Піднебесній
Ястремська драматично здолала перше коло тенісного турніру в Гуанчжоу
27 жовтня, 11:11
Трамп-молодший літав до Монголії на полювання
Син Трампа їздив на відпочинок з олігархом Путіна за гроші бюджету США – FT
27 жовтня, 08:48
Путін уміло маніпулює Трампом
CNN: Трамп бачить мирну угоду, а Путін – перемогу для Росії у війні
23 жовтня, 00:11
Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії
Путін висловився про мирну угоду та пригрозив Україні
22 жовтня, 21:57
Еліна Світоліна потрапила в когорту найкращих
Світоліна вчетверте в кар'єрі пробилася на Підсумковий турнір
17 жовтня, 18:00

Теніс

Диктатор Володимир Путін привітав Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі
Диктатор Володимир Путін привітав Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі
Колишня перша ракетка України завершила тенісну кар'єру
Колишня перша ракетка України завершила тенісну кар'єру
Стало відомо, яку суму Еліна Світоліна заробила на Підсумковому турнірі
Стало відомо, яку суму Еліна Світоліна заробила на Підсумковому турнірі
Серена Вільямс знищила популярного блогера iShowSpeed у тенісному челенджі: відео
Серена Вільямс знищила популярного блогера iShowSpeed у тенісному челенджі: відео
Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру
Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру
Еліна Світоліна прокоментувала нецензурне висловлювання Аріни Соболенко щодо українців
Еліна Світоліна прокоментувала нецензурне висловлювання Аріни Соболенко щодо українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві 12-та від початку доби повітряна тривога тривала дев'ять хвилин
Сьогодні, 17:40
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua