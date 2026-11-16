Російська пропаганда використовує у своїх цілях успіхи Андрєєвої

Російський диктатор Володимир Путін привітав Мірру Андрєєву з перемогою на Підсумковому турнірі WTA. Про це повідомляє «Главком».

«Від душі вітаю вас із тріумфом на підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації в одиночному розряді. Ви натхненно пройшли всю складну турнірну дистанцію, у гарних та напружених поєдинках продемонстрували чудову підготовку, майстерність, витримку та волю. Своєю яскравою переконливою перемогою продовжили чудові традиції вітчизняної тенісної школи», – йдеться в телеграмі, опублікованій на сайті Кремля.

Путін побажав Андрєєвій нових успішних стартів.

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.