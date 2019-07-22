Київський футбольний клуб знявся з чемпіонату України через фінансову скруту
Клуб, який по суті нікому й не був потрібен. припинив існування
Телеканал 24
Чемпіонат ще не почався, а перша ліга вже недовкомплектована
Сезон-2019/2020 в українському футболі ще не розпочався, а перших втрат кількісний склад уже зазнав. Київський «Арсенал» знімається з чемпіонату першої ліги.
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Причина - фінансові і організаційні проблеми клубу.
Клуб уже відіслав у Професійну футбольну лігу офіційну заяву.
Прощальна листівка
Є інформація, що вакантне готовий зайняти запорізький «Металург», який в минулому сезоні у стикових матчах за право грати в дивізіоні поступився «Агробізнесу».