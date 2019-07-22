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    Київський футбольний клуб знявся з чемпіонату України через фінансову скруту

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    Клуб, який по суті нікому й не був потрібен. припинив існування - Київський футбольний клуб знявся з чемпіонату України через фінансову скруту
    Клуб, який по суті нікому й не був потрібен. припинив існування
    Телеканал 24

    Чемпіонат ще не почався, а перша ліга вже недовкомплектована

    Сезон-2019/2020 в українському футболі ще не розпочався, а перших втрат кількісний склад уже зазнав. Київський «Арсенал» знімається з чемпіонату першої ліги.

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    Причина - фінансові і організаційні проблеми клубу.

    Клуб уже відіслав у Професійну футбольну лігу офіційну заяву.

    pizda.
    Прощальна листівка

    Є інформація, що вакантне готовий зайняти запорізький «Металург», який в минулому сезоні у стикових матчах за право грати в дивізіоні поступився «Агробізнесу».

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