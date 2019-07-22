Київський футбольний клуб знявся з чемпіонату України через фінансову скруту



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Клуб, який по суті нікому й не був потрібен. припинив існування Телеканал 24

Чемпіонат ще не почався, а перша ліга вже недовкомплектована

Сезон-2019/2020 в українському футболі ще не розпочався, а перших втрат кількісний склад уже зазнав. Київський «Арсенал» знімається з чемпіонату першої ліги.

Причина - фінансові і організаційні проблеми клубу.

Клуб уже відіслав у Професійну футбольну лігу офіційну заяву.

Прощальна листівка

Є інформація, що вакантне готовий зайняти запорізький «Металург», який в минулому сезоні у стикових матчах за право грати в дивізіоні поступився «Агробізнесу».

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