  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Реал» зробив «ПСЖ» трансферну пропозицію по Неймару

    • Розсилка
    Неймар - «Реал» зробив «ПСЖ» трансферну пропозицію по Неймару
    Неймар
    Твіттер

    Мадридці пропонують за бразильського форварда Гарета Бейла та гроші

    Мадридський «Реал» не втрачає надії переманити бразильського форварда «ПСЖ» Неймара. Столичний клуб запропонував за нього валлійця Гарета Бейла та 90 мільйонів євро, інформує Mundo Deportivo.

    Очікується, що пропозиція може зацікавити парижан, оскільки футболіст не приховує бажання залишити французький клуб.

    Читайте також: Названо потенційно нову команду воротаря «Реала» Луніна
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Парі Сен-Жермен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ