«Реал» зробив «ПСЖ» трансферну пропозицію по Неймару
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Мадридці пропонують за бразильського форварда Гарета Бейла та гроші
Мадридський «Реал» не втрачає надії переманити бразильського форварда «ПСЖ» Неймара. Столичний клуб запропонував за нього валлійця Гарета Бейла та 90 мільйонів євро, інформує Mundo Deportivo.
Очікується, що пропозиція може зацікавити парижан, оскільки футболіст не приховує бажання залишити французький клуб.
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