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Стали відомі всі учасники плей-оф клубного чемпіонату світу: хто з ким зіграє в 1/8 фіналу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стали відомі всі учасники плей-оф клубного чемпіонату світу: хто з ким зіграє в 1/8 фіналу
«Реал» посів перше місце у групі H та зустрінеться в 1/8 фіналу з «Ювентусом»
фото: AP

1/8 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу стартує 28 червня

Груповий етап клубного чемпіонату світу-2025 завершився, і стали відомі всі 16 команд, що продовжать боротьбу в 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

У заключний ігровий день групового етапу визначалися останні учасники плейоф – ними стали представники групи H.

Мадридський «Реал» і «Зальцбург» з Австрії змагалися за вихід у плей-оф у матчі, де іспанцям необхідно було здобути перемогу або результативно зіграти внічию. У паралельній зустрічі «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії мав лише один варіант – перемога над «Пачукою» з Мексики.

«Реал» не залишив шансів супернику – команда Карло Анчелотті здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Вінісіус Жуніор відкрив рахунок на 40-й хвилині, а перед перервою асистував Федеріко Вальверде. Крапку в матчі поставив Гонсало Гарсія на 84-й хвилині.

У той же час «Аль-Хіляль» також здобув перемогу – 2:0 над «Пачукою». Голи на свій рахунок записали Салем Аль-Давсарі (22') та Марлос Леонардо (90+5'), після передачі Рубена Невеша.

Підсумкова таблиця групи H

  1. «Реал» (Іспанія) – 7 очок (7:2)
  2. «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія) – 5 очок (3:1)
  3. «Зальцбург» (Австрія) – 4 очки (2:4)
  4. «Пачука» (Мексика) – 0 очок (2:7)

Таким чином, «Реал» посів перше місце у групі H та зустрінеться в 1/8 фіналу з «Ювентусом», який став другим у групі G. «Аль-Хіляль» натомість потрапив на «Манчестер Сіті» – переможця тієї ж групи.

1/8 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

  • 28 червня, 19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • 28 червня, 23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
  • 29 червня, 19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
  • 29 червня, 23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)
  • 30 червня, 22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)
  • 1 липня, 04:00 – «Манчестер Сіті» (Англія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • 1 липня, 22:00 – «Реал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)
  • 2 липня, 04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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