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Жіноча збірна Швейцарії з футболу розгромно програла 15-річним дітям – 1:7

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна Швейцарії з футболу розгромно програла 15-річним дітям – 1:7
Віола Калігаріс та її партнерки зазнали важкої поразки у товариській грі
фото: Imago

Швейцарська федерація футболу не публікувала інформацію про розгромну поразку збірної на своїх офіційних ресурсах

Жіноча збірна Швейцарії з футболу розгромно програла юнацькій команді «Люцерна». Про це повідомляє «Главком».

15-річні хлопчики впевнено перемогли жіночу збірну з рахунком 7:1.

Швейцарська федерація футболу не публікувала інформацію про цей результат на своїх офіційних ресурсах. Однак, один із футболістів «Люцерна U-15» похвалився переконливою перемогою у соціальних мережах.

«Напередодні турнірів такі тренувальні матчі організовувалися й раніше. Оскільки це не офіційні матчі, ми про них не повідомляємо», – заявив пресаташе жіночої збірної Швейцарії з футболу Свен Мікоссе.

2-27 липня жіноча збірна Швейцарії зіграє на домашньому чемпіонаті Європи в одній групі з Норвегією, Фінляндією та Ісландією.

Нагадаємо, 24 червня відбулося жеребкування першого та другого кваліфікаційних раундів жіночої Ліги чемпіонів УЄФА. Цей етап відкриває новий сезон оновленого формату турніру, в якому змагатиметься 18 колективів.

У сезоні-2024/2025 удруге в історії Україну в цьому турнірі представлятимуть дві команди: полтавська «Ворскла» (стартує з другого раунду у Шляху чемпіонів) та харківський «Металіст 1925» (стартує з другого раунду у Шляху представників ліг).

Волею жереба «Ворскла» на цьому етапі потрапила до групи 5, де її першим суперником у півфіналі стане переможець групи 6 першого раунду («Ланчхуті» (Грузія), «Мітровіца» (Косово), «Кліфтонвілл» (Північна Ірландія)). Матч відбудеться 27 серпня. У разі успіху у фіналі 30 серпня за путівку до другого етапу полтавки зійдуться з переможцем пари «Гінтра» (Литва) – «Фарул» (Румунія).

«Металіст 1925» у півфіналі групи 1 Шляху представників ліг 27 серпня зіграє зі шведським «Гаммарбю». У разі успіху 30 серпня у фіналі за путівку до третього етапу українки зійдуться з переможцем пари «Манчестер Юнайтед» (Англія) – ПСВ (Нідерланди).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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Жіноча збірна Швейцарії з футболу розгромно програла 15-річним дітям – 1:7
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