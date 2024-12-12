«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

Гру розсудять німецькі арбітри на чолі з 39-річним Хармом Осмерсом

Сьогодні київське «Динамо» зіграє з іспанським клубом «Реал Сосьєдад» у шостому турі Ліги Європи. Гра пройде у іспанському Сан-Себастьяні на стадіоні «Аноета». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Абсолюним фаворитом матчу букмекери вважають «Реал Сосьєдад».

Гру розсудять німецькі арбітри на чолі з 39-річним Хармом Осмерсом. Цей суддя раніше ніколи не обслуговував зустрічі українських клубів.

FAVBET абсолютним фаворитом у цьому поєдинку вважає Реал Сосьєдад. Коефіцієнт на перемогу басків становить 1,30 бала. Натомість успіх Динамо став би справжньою сенсацією – 11,50. Ціна нічиєї – 5,40.

Фахівці очікують на результативне протистояння. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 складає 1,82 бала. На аналогічний тотал менше – 2,0.

FAVBET вважає найімовірнішим автором голу форварда Сосьєдада Умара Садіка (2,00). Також високо оцінюють шанси Мікеля Оярсабаля (2,05).

Гру «Реал Сосьєдад» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна».

Зазначимо, «Динамо» зараз перебуває на самому дні турнірної таблиці, не заробивши за 5 матчів у ЛЄ жодного очка. Перший гол кияни змогли забити лише у попередньому турі – відзначився Владислав Кабаєв у ворота Вікторії Пльзень. Та чехам кияни все одно програли – 1:2.

Натомість «Реал Сосьєдад» розташувався на 16-му місці, маючи в активі 7 залікових балів. У своєму попередньому поєдинку в Лізі Європи баске впевнено обіграли Аякс – 2:0.

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що «Динамо» програло всі п'ять попередніх матчі в основному раунді Ліги Європи. Кияни поступилися італійському «Лаціо», німецькому «Хоффенгайму», італійській «Ромі», угорському «Ференцварошу» та «Вікторії» з Чехії.

До слова, «Шахтар» провів свій шостий матч у сезоні оновленої Ліги чемпіонів. У домашньому поєдинку донеччани зазнали поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5.

Після поєдинку з «Баварією» на донецький клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться вже наступного року. Підопічні Маріно Пушича 22 січня зустрінуться з французьким «Брестом» , а 29 січня протистоятимуть дортмундській «Боруссії».