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Ціна на оливкову олію у світі зміниться: прогноз найбільшого виробника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціна на оливкову олію у світі зміниться: прогноз найбільшого виробника
Ціни на оливкову олію цьогоріч будуть падати
фото із відкритих джерел

Ціни на оливкову олію знизяться вдвічі в листопаді-січні, це станеться завдяки високому врожаю у найбільших країнах-виробниках

Оливкова олія найближчими місяцями подешевшає майже вдвічі, приблизно до 5 євро за 1 л. Такий прогноз дав найбільший у світі виробник оливкової олії – іспанська компанія Deoleo (марки Bertolli, Carbonell, Carapelli). Про це пише CNBC.

Зниженню цін сприяє зростання виробництва та дуже висока якість оливок, говорить старший оглядач ринку олійних культур аналітичної компанії Expana Кайл Холланд. У сезоні 2024-2025 роках урожай оливок значно зросте у ключових країнах-виробниках – Іспанії, Греції та Тунісі. Очікується, що в Іспанії, на яку припадає 40% світового ринку, випуск олії зросте майже вдвічі – до 1,3 млн тонн проти 670 тис. тонн у сезоні 2023-2024 років.

Два роки поспіль у країнах-виробниках оливкової олії була посуха, що призвело до значного зростання цін. У січні вони досягли максимуму – 9,2 євро за 1 л олії типу Extra virgin. Вже зараз вони знизилися на 35% до цього показника та на 19% до середньомісячної ціни, приблизно до 6,33 євро.

За останні п'ять років ціни на оливкову олію виросли майже втричі, оскільки плантації страждали від посухи та низьких урожаїв, особливо в Іспанії, частка якої у світовому виробництві оливкової олії сягає 40%.

На ринку ще зберігається невизначеність і напруженість, тому говорити, що криза закінчилася, поки рано, вважає директор з продажу Deoleo Мігель Анхель Гусман. «Але на найближчі місяці є позитивний прогноз, ринок стабілізується і ситуація покращуватиметься в міру збільшення пропозиції», – вважає він. За словами Гусмана, ціни знижуватимуться в листопаді, грудні та січні, якщо погода різко не зіпсується і не завадить збиранню врожаю.

Раніше Євросоюз зробив оптимістичний прогноз щодо оливкової олії. У ЄС прогнозують, що виробництво оливкової олії зросте на 30%. Постачання оливкової олії в Європі має різко зрости наступного року, оскільки провідний виробник – Іспанія – оговтається від посухи.

Теги: ринок продукти Іспанія урожай криза погода

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