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Мілевський розкритикував гру нападника збірної України після перемоги над Албанією

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Мілевський розкритикував гру нападника збірної України після перемоги над Албанією
Артем Мілевський
фото: Артем Мілевський/Instagram

Він похвалив Жору Судакова та Романа Яремчука

Артем Мілевський прокоментував перемогу збірної України над Албанією (2:1) у останньому турі групового етапу Ліги націй. Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

«У таких іграх головне – результат. Ми його здобули. Які можуть бути питання? Сама ж гра мені нагадувала вінегрет – все намішано, багато сумбуру. Можливо, мені багато чого не подобається, але я, як простий уболівальник, у такий непростий час для нашої країни, чекаю на результат, і він, слава Богу, є. Лев матчу? Я назву двох гравців. Перший – це Жора Судаков. У другому таймі він добре зіграв, моменти мав, загострював. Також похвалю Рому Яремчука. Це мій улюблений нападник у збірній після мене. Він сьогодні це підтвердив і знову забив. Багато хто писав, навіщо треба було викликати Яремчука до збірної? Думаю, він сповна відповів на це запитання», – сказав він.

Нагадаємо, Роман Яремчук забитим голом допоміг збірній України обіграти Албанію та пробитися у плей-офф Ліги націй.

 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський Роман Яремчук роман

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