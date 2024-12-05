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Зеленський запровадив санкції проти ексгравця київського «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Зеленський запровадив санкції проти ексгравця київського «Динамо»
Кахабер Каладзе наразі є мером Тбілісі

У складі київського «Динамо» Каладзе тричі ставав чемпіоном України.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Зокрема, санкції були запроваджені проти екс гравця київського «Динамо» Кахабера Каладзе, який наразі є мером Тбілісі.

Нагадаємо, що під час кар'єри футболіста Каладзе виступав за тбіліське «Динамо», київське «Динамо», «Мілан». Загалом він зіграв 388 матчів на клубному рівні. Також на його рахунку 83 гри у складі національної команди Грузії.

У складі київського «Динамо» Каладзе тричі ставав чемпіоном України. 

За дев'ять років у «Мілані» Каладзе виграв Чемпіонат Італії, Кубок та Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів УЄФА (у 2003 та 2007 роках), Суперкубок УЄФА (у 2003 та 2007 роках), клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ санкції Грузія ФК «Динамо»

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