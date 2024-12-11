«Шахтар» програв «Баварії» у Лізі чемпіонів
Донеччани зазнали поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5
«Шахтар» провів свій шостий матч у сезоні оновленої Ліги чемпіонів. У домашньому поєдинку донеччани зазнали поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5.
Як пройшов матч?
«Шахтар» відкрив рахунок вже на 5-й хвилині протистояння. Олександр Зубков з центра поля віддав передачу на хід Кевіну, який пробив у правий кут воріт.
Але втримати перевагу донеччанам не вдалось. Вже через шість хвилин «Баварія» зрівняла рахунок. А вже на останній хвилині першого тайму «Баварія» вийшла вперед: після передачі Джамала Мусіали у воротах «гірників» відзначився Томас Мюллер.
На 69-й хвилині Алаа Грам підкатом намагався вибити м'яч у захисника Саши Бої, але влетів йому в коліно, після чого арбітр призначив пенальті. А Дмитро Різник не зміг парирувати удар.
Забити третій м'яч у ворота «гірників» мюнхенцям вдалось на 87-й хвилині матчу: Мусіала після рикошету відібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв Різника, пробивши під ліву стійку.
На 90+3-й хвилині Олісе здійснив індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у лівий нижній кут воріт.
Ліга чемпіонів. 6-й тур
«Шахтар» – «Баварія» 1:5
Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70, 90+3 Мусіала, 87,
Після поразки від «Баварії» «Шахтар» посідає 26-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки.
Наступний поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 22 грудня, коли у домашньому матчі прийматиме французький «Брест».
Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, абсолютним фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери вважали «Баварію».
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