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«Шахтар» програв «Баварії» у Лізі чемпіонів

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Шахтар» програв «Баварії» у Лізі чемпіонів
скріншот з відео

Донеччани зазнали поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5

«Шахтар» провів свій шостий матч у сезоні оновленої Ліги чемпіонів. У домашньому поєдинку донеччани зазнали поразки від мюнхенської «Баварії» 1:5.

Як пройшов матч?

«Шахтар» відкрив рахунок вже на 5-й хвилині протистояння. Олександр Зубков з центра поля віддав передачу на хід Кевіну, який пробив у правий кут воріт.

Але втримати перевагу донеччанам не вдалось. Вже через шість хвилин «Баварія» зрівняла рахунок.  А вже на останній хвилині першого тайму «Баварія» вийшла вперед: після передачі Джамала Мусіали у воротах «гірників» відзначився Томас Мюллер.

На 69-й хвилині Алаа Грам підкатом намагався вибити м'яч у захисника Саши Бої, але влетів йому в коліно, після чого арбітр призначив пенальті. А Дмитро Різник не зміг парирувати удар.

Забити третій м'яч у ворота «гірників» мюнхенцям вдалось на 87-й хвилині матчу: Мусіала після рикошету відібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв Різника, пробивши під ліву стійку.

На 90+3-й хвилині Олісе здійснив індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у лівий нижній кут воріт.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

«Шахтар» – «Баварія» 1:5

Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70, 90+3 Мусіала, 87,

Після поразки від «Баварії» «Шахтар» посідає 26-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки.

Наступний поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 22 грудня, коли у домашньому матчі прийматиме французький «Брест».

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, абсолютним фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери вважали «Баварію».

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Теги: ФК Баварія ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ відео Томас Мюллер Дмитро Різник Олександр Зубков Ліга чемпіонів

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