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Яремчук отримав травму одразу після виходу на поле

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Яремчук отримав травму одразу після виходу на поле
Роман Яремчук
фото з відкритих джерел

Роман Яремчук поєдинок розпочав на лаві запасних

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук показав, у якому стані перебуває після ушкодження. отриманого в матчі з бухарестським Стяуа. Про це стало відомо з його соціальних мереж.
 
Роман Яремчук поєдинок розпочав на лаві запасних.

Українця випустили на поле на 77-й хвилині, але він встиг відіграти лише 95 секунд.

Яремчук показав, як виглядає його розбитий ніс
Яремчук показав, як виглядає його розбитий ніс

Далі, намагаючись пробити по воротах, нападник зіштовхнувся головою з потилицею з оборонцем румунської команди Міхаєм Попеску. Внаслідок цього Яремчук отримав травму носа. Лікарі Олімпіакоса намагалися зупинити кровотечу, але Роман все ж не зміг продовжити гру. Форвард із закривавленими обличчям та футболкою покинув поле на 81-й хвилині. Натомість захисник Стяуа поєдинок дограв.

«Щасливого Дня народження», – іронічно підписав закривавлену фотографію Яремчук. За день до матчу футболісту виповнилося 29 років.

До слова, Олімпіакос у підсумку розписав «суху» нічию зі Стяуа. Зараз грецький клуб перебуває на 14-й позиції у турнірній таблиці ліги Європи, маючи 8 очок.

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Теги: Роман Яремчук спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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