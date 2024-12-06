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«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ
Алієв: ФСБ, приїжджайте і в'яжіть мене

У РФ слідчі порушили кримінальну справу проти Алієва та оголосили його в розшук

Колишній півзахисник збірної України та київського «Динамо», а нині військовослужбовець Олександр Алієв у своєму Instagram опублікував відео із Суджі в Курській області.

Зокрема, він звернувся до співробітників ФСБ, які в Росії його оголосили у розшук.

«ФСБ, будь ласка, не треба мене шукати, я сам до вас приїхав. Ось вона – ваша «Пятерочка». Я в Курську. Приїжджайте і в'яжіть мене. Ви ж хотіли. Ось вона Україна! Україна – це сила!» – сказав ексфутболіст.

Нагадаємо, у РФ слідчі порушили кримінальну справу проти Алієва та оголосили його в розшук.

«Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)», – йдеться у повідомленні російських силовиків. Максимальне покарання за цією статтею – сім років позбавлення волі.

Приводом стало те, що своєму Instagram ексфутболіст закликав Збройні сили України берегти себе та вбивати всіх на своєму шляху у Курській області.

«Усім привіт, як ви знаєте, сьогодні вночі та зранку ця нечисть обстріляла всю нашу Україну. Я хочу попросити пацанів, які знаходяться на передовій, просуваються далі в Курській області. Хлопці, найголовніше – бережіть себе, йдіть далі, убивайте цю нечисть, убивайте мирне населення, бо вони роблять з нашими жінками, з нашими невинними дітками. Найголовніше – вам бажаю здоров’я, бережіть себе. Нас – українців не зламати. Слава Україні! Слава ЗСУ!», – сказав Алієв.

Олександр Алієв в соцмережах відреагував на новину про кримінальну справу та записав відео, у якому запевнив, що не вперше отримує погрози від росіян.

«Я вам чесно скажу, стільки смс отримав, стільки погроз отримав. Запам'ятайте назавжди, я з перших днів повномасштабного вторгнення теж отримував смс: ми тебе вб'ємо, батьків заріжемо. Мені так все одно, кого ви хочете налякати, мене, чи що?» – заявив в Instagram-stories футболіст.

Як відомо, Алієв народився в Хабаровську і до 12 років жив у Росії, його мати родом із Курська. У Росії Алієв грав за «Локомотив» (2010) та махачкалінський «Анжі» (2014–2015).

У складі київського «Динамо» Алієв став дворазовим чемпіоном України, виграв Кубок та три Суперкубки країни. У збірній України півзахисник провів 28 матчів та забив шість голів.

Нагадаємо, колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв розкритикував колишнього капітана збірної України, а нині помічника головного тренера російського «Зеніту» Анатолія Тимощука за мовчання про війну. За його словами, Тимощук зрадив свою країну і свою сім'ю, адже його батько зараз перебуває в теробороні міста Луцьк.

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Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Олександр Алієв Курщина

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