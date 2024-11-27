17-річний українець дебютував за «Баєр» у матчі Ліги чемпіонів, уламки дрона пошкодили будівлю в Києві, є постраждалі: головне за ніч

Уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: є постраждалі, 17-річний українець Степанов дебютував за «Баєр» у матчі Ліги чемпіонів, росіяни захопили 2 населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині, Ізраїль і Ліван офіційно прийняли угоду про перемир'я. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: є постраждалі

Під час нічної атаки російських безпілотників на Київ уламки збитих дронів впали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА була пошкоджена будівля. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що уламки впали на будинок на воді в Дніпровському районі, де постраждали двоє осіб. Одного з них госпіталізували.

Будівля зазнала серйозних пошкоджень.

«Екстрені служби оперативно працюють на місці інцидентів, усуваючи наслідки атаки та надаючи допомогу постраждалим», – зазначив Попко.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України станом на 01:39 оголошену повітряну тривогу через ворожі БпЛА.

17-річний українець Степанов дебютував за «Баєр» у матчі Ліги чемпіонів

Форвард «Баєра» Артем Степанов у вівторок, 26 листопада, вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти «Зальцбурга».

17-річний українець на 73-й хвилині за рахунку 5:0 замінив Патріка Шика.

Це дебютний матч футболіста в Лізі чемпіонів, за першу команду «Баєра» та загалом на дорослому рівні.

Степанов також став наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів серед українців. Він вийшов на поле у віці 17 років, 3 місяці та 16 днів.

Попередній рекорд належав Дмитру Чигринському, який 7 грудня 2004 року зіграв за «Шахтар» в Лізі чемпіонів проти «Барселони» (2:0) у віці 18 років та 1 місяць.

Степанов став першим українцем, який зіграв в турнірі до досягнення повноліття.

Росіяни захопили 2 населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині – Deep State

Росіяни окупували Новоселидівку на курахівському напрямку та Петрівку на покровському напрямку Донецької області. Про це у ніч проти 27 листопада повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку», – йдеться у повідомленні.

Також аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська та у Кругляківці Харківської області.

Окрім того, ворог просунувся біля Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополя, Сонцівки, Берестках та Кураховому Донецької області.

Ізраїль і Ліван офіційно прийняли угоду про перемир'я – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о 4 годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться. Про Байден написав в соцмережі Х.

За його словами, протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану. Байден підкреслив, що США разом із Францією та іншими країнами «нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу» сторонам конфлікту.

«Це має стати постійним припиненням бойових дій. Тому, що залишилося від «Хезболли» та інших терористичних організацій, не буде дозволено, підкреслюю, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю. Американські війська не будуть розміщені на півдні Лівану. Це відповідає моїм зобов'язанням перед американським народом не залучати американські війська до бойових дій у цьому конфлікті», – зазначив він.

У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам

У пакистанську столицю Ісламабад увійшли тисячі протестувальників, які вимагають звільнення з ув’язнення колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана. Пізно ввечері 26 листопада силовики відкрили вогонь по учасникам маршу. Відповідне відео уже поширили місцеві пабліки.

Як повідомляє Associated Press, тисячі прихильників ув'язненого Хана порушили впроваджений раніше владою країни «безпековий локдаун», щоб провести марш у центрі міста.



Спочатку поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі, коли протестувальники прорвали барикади з транспортних контейнерів, які блокували Ісламабад. Уряд попередив, що військові відкриватимуть вогонь на ураження, якщо протестувальники застосують проти них зброю.

Внаслідок протистояння поліції та протестувальників загинули четверо співробітників сил безпеки. Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що четверо рейнджерів воєнізованого загону загинули після того, як їх переїхав автомобіль.

В Албанії відбулись антиурядові протести, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

Поліція в столиці Албанії Тирані застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сотень опозиційних протестувальників, які блокували дороги, звинувачуючи уряд у корупції й вимагаючи його відставки. Про це пише АР.

Албанські опозиційні депутати та сотні їх прихильників у вівторок на кілька годин заблокували рух на головних перехрестях Тирани, звинувачуючи Соціалістичну партію прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, маніпуляціях на минулих виборах і узурпації повноважень судової влади.

Мітингувальники також вимагали відставки уряду та заміни на технократичний тимчасовий кабінет до парламентських виборів 2025 року.

«Протести триватимуть, це битва доти, доки цей режим не піде», – заявив Теді Блуші з опозиційної Партії свободи в інтерв'ю місцевим ЗМІ, пише Reuters.

Сотні поліцейських були задіяні для захисту урядових будівель, а також для забезпечення проїзду на вулицях і збереження порядку. Вони використовували водомети, встановлені на вантажівках, щоб тримати протестувальників подалі від мерії та площі Вільсона, а також, принаймні в одному випадку, сльозогінний газ.

Протест закінчився через три години, а лідери опозиції пообіцяли продовжити мітинги по всій країні.