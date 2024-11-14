ФБР провело обшук у директора букмекерської контори, яка передбачила перемогу Трампа

Коплан не був заарештований і не був звинувачений у будь-яких правопорушеннях

Polymarket вважає, що обшуки в глави букмекерського агентства – це помста чинної адміністрації президента США

Агенти ФБР провели обшук у манхеттенській квартирі генерального директора Polymarket Шейна Коплана в середу. Це сталося через тиждень після того, як платформа для ставок на вибори успішно спрогнозувала перемогу Дональда Трампа. Про це повідомляє New York Post.

За даними Post, федерали забрали телефон Коплана та інші електронні пристрої. Як зазначається, Коплан не був заарештований і не був звинувачений у будь-яких правопорушеннях. Пізніше агентство Bloomberg повідомило, що Міністерство юстиції США розслідує діяльність Polymarket через те, що він нібито дозволив американським користувачам отримати доступ до сайту.

«Це очевидна політична помста адміністрації, що йде, проти Polymarket за надання ринку, який правильно назвав президентські вибори 2024 року. Polymarket – це повністю прозорий ринок прогнозів, який допомагає звичайним людям краще розуміти події, які мають для них найбільше значення, включаючи вибори», – йдеться в заяві прессекретаря.

Передбачається, що Polymarket заблокує американським громадянам доступ до своїх послуг після досягнення мирової угоди з Комісією США з торгівлі товарними ф’ючерсами, укладеної у 2022 році.

Представник CFTC повідомив CoinDesk 30 жовтня, що «Polymarket зобов'язаний дотримуватися умов угоди, яку вони уклали з CFTC. І крапка. Це означає, що вони не можуть приймати жодних замовлень від людей, які проживають в США, або від американських громадян, як ми пишемо в наказі. Це досить чітко. Компанія зобов'язана дотримуватися закону».

Попри заборону, американці можуть торгувати на платформі через віртуальні приватні мережі, або VPN, які можна використовувати для обходу цієї заборони.

Нагадаємо, букмекери ще на тлі підрахунку голосів на виборах у США прогнозували, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп обійме посаду 47-го президента Сполучених Штатів. Це випливало з даних онлайн-платформи Polymarket. Імовірність перемоги колишнього глави США оцінювалася у 71,1% проти 28,9% у демократки Камали Гарріс.

До слова, статки десяти найбагатших людей у світі виросли на $63, 5 млрд за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.