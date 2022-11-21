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Роналду зізнався, що хотів би бути тим, хто поставить мат Мессі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Роналду зізнався, що хотів би бути тим, хто поставить мат Мессі
Мундіаль, що стартував учора, може стати останнім для обох нападників
фото з відкритих джерел

Роналду хоче перевершити футбольні досягнення Ліонеля Мессі

Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що хотів би перевершити форварда «Парі Сен-Жермен» та національної команди Аргентини Ліонеля Мессі. Про це повідомляє Record.

«Я хотів би бути гравцем, який поставить мат Мессі як у шахах, так і у футболі. Це було б чарівно.

Навіть якщо я виграю Чемпіонат світу, дебати про те, хто з нас із ним кращий, триватимуть. Деяким я подобаюсь більше, деяким я подобаюся менше. Так само, як у житті. Деяким подобаються блондинки, деяким подобаються брюнетки. Чемпіонат світу буде вітриною.

Але якщо я більше не виграю жодного турніру у своїй кар'єрі, я все одно буду щасливим, враховуючи всі мої досягнення», – сказав Роналду.

Аргентина з Мессі зіграє на чемпіонаті світу у Катарі зі збірними Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Португалія Роналду зустрінеться з національними командами Гани, Уругваю та Південної Кореї. Мундіаль, що стартував учора, може стати останнім для обох нападників.

Нагадаємо, раніше Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду разом знялися в рекламі бренду LouisVuitton.

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Теги: Кріштіану Роналду Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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