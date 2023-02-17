Росіяни змінили тактику ведення бою на Донеччині: деталі

Вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію

На Донецькому напрямку біля Вугледара росіяни змінили тактику ведення бойових дій. Вони перестали атакувати позиції українських військових вночі. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

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«Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку. Він фактично перестав вночі атакувати наші позиції», – сказав Дмитрашківський.

За його словами, лише за останні два дні на цьому напрямку чисельність штурмових дій коливається від двох до чотирьох. «Натомість вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію, лише за вчора на Донецькому напрямку противник використав її 223 рази. При цьому штурмових дій в районі Вугледару та Мар'янки було 16», – розповів Дмитрашківський.

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Також він повідомив, що противник змінив тактику й у застосуванні авіації. «Якщо раніше вони вели штурмуючий вогонь і постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогодні ж спостерігається дещо інша тактика: окупанти вночі тепер намагаються відновлюватися та поповнювати свої резерви. Саме в цьому й полягає їхня нічна зміна тактики», – підсумував Дмитрашківський.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.