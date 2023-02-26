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Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді
Большунов потрапив під персональні санкції України через підтримку російської агресії проти нашої країни

Большунов відмовився коментувати можливий виступ російських спортсменів в нейтральному статусі

Російський лижник Олександр Большунов упевнений, що виступить на Олімпіаді-2026 в Італії.

«Ми виступатимемо на Олімпійських іграх 2026 року. Всьому свій час. Запам'ятайте цю фразу», – сказав Большунов в інтерв'ю російським пропагандистам.

Разом з тим, він відмовився коментувати можливий виступ російських спортсменів в нейтральному статусі.

«Всьому свій час, подивимося, як буде далі. Уся ситуація, яка відбувається зараз у світі, може змінитися після клацання пальців», – резюмував російський лижник.

Також він заявив, що йому нецікаво, що зараз відбувається на Кубку світу та на чемпіонаті світу, де представникам країни-агресора заборонено виступати.

Варто зазначити, що збірна Росії з лижних перегонів відсторонена від міжнародних стартів під егідою FIS через війну в Україні. Сам ж Большунов потрапив під персональні санкції України через підтримку російської агресії проти нашої країни.

Нагадаємо, Міністри спорту Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі та Словаччини оприлюднили спільну декларацію, в якій виступили проти повернення до міжнародного спорту росіян та білорусів.

Теги: лижний спорт війна росія Олімпіада

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