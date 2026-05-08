World Athletics повідомила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів

Президент World Athletics Себастьян Коу пояснив, чому білорусів не буде на міжнародних змаганнях

На міжнародних змаганнях з легкої атлетики не буде білорусів до «відчутних рухів у напрямку мирних переговорів»

Всесвітній керівний орган легкої атлетики (World Athletics) не скасовуватиме санкції з білоруських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Чи допустять білоруських легкоатлетів до міжнародних змагань?

У четвер, 7 травня, МОК ухвалив рішення, згідно з яким, рекомендував спортивним федераціям зняти усі санкції з Білорусі. Попри це фінальне рішення щодо допуску білоруських атлетів до виступів під власним прапором та гімном залежала виключно від спортивних федерацій.

Вже відомо, що World Athletics відхилила пропозицію МОК щодо скасування санкцій проти білоруських атлетів.

«Внаслідок вторгнення Росії в Україну, санкції World Athletics, запроваджені в березні 2022 року, які виключають білоруських та російських спортсменів, офіційних осіб та допоміжний персонал зі змагань, залишаються в силі.

Наша Рада чітко вирішила, що коли буде відчутний рух у напрямку мирних переговорів, вона зможе розпочати перегляд своїх рішень. Ми всі сподіваємося, що це станеться незабаром, але доки цього не станеться, Рада продовжує єдину підтримку рішення, яке вона прийняла в березні 2022 року та переглянула у 2023 та 2025 роках», – зазначив президент World Athletics Себастьян Коу.

Які спортивні федерації вже зняли санкції з Росії та Білорусі?

Білорусь та Росія (дорослі турніри) : допущені під національною символікою у водних видах спорту, а також дзюдо, самбо та тхеквондо

: допущені під національною символікою у водних видах спорту, а також дзюдо, самбо та тхеквондо Лише Білорусь : допущена під національною символікою у футболі, футзалі, пляжному футболі

: допущена під національною символікою у футболі, футзалі, пляжному футболі Білорусь та Росія (юніорські рівні) : допущені під національною символікою у шахах, фехтуванні, волейболі.

: допущені під національною символікою у шахах, фехтуванні, волейболі. У решті видів спорту спортсмени з цих країн допущені або під «нейтральним» прапором на дорослому рівні або ж взагалі не допущені (легка атлетика, біатлон).

Нагадаємо, МОК пояснив, що ситуація, пов'язана з Олімпійським комітетом Росії (ОКР), відрізняється від ситуації, пов'язаної з Національним олімпійським комітетом (НОК) Білорусі.

«НОК Білорусі має добру репутацію та дотримується Олімпійської хартії. Хоча ОКР провів конструктивний обмін думками з МОК щодо його відсторонення, його членство залишається відстороненим, поки Комісія МОК з правових питань продовжує розглядати це питання.

Виконавчий комітет МОК також із занепокоєнням відзначив нещодавню інформацію, яка спонукала Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розслідувати російську антидопінгову систему. Тому Виконавчий комітет МОК хотів би краще зрозуміти цю ситуацію», – зазначається у заяві МОК.