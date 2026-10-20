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Рубановський та Чиняков тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики U23

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Рубановський та Чиняков тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики U23

Українці домінували у ваговій категорії до 110 кг

Два перших місця та шість нагород – українські важкоатлети тріумфували на молодіжному Чемпіонаті Європи U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Українці домінували у ваговій категорії до 110 кг.

Микита Рубановський у ривку з результатом 117 кг посів друге місце. У поштовху виборов золото, зафіксувавши 220 кг. У сумі він набрав 397 кг і здобув впевнену перемогу у двоборстві і став чемпіоном Європи.

Данило Чиняков переміг у ривку, піднявши 178 кг. Результат у поштовху – 208 кг – приніс йому срібло. За підсумками двоборства з сумою 386 кг українець здобув срібну нагороду Чемпіонату Європи.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: важка атлетика спорт

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