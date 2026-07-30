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Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії
Російські хокеїсти залишаться поза міжнародною ареною
фото: ФХР

Функціонери вирішили зберегти статус-кво щонайменше на один рік

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

  • Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків
  • Молодіжний чемпіонат світу
  • Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків
  • Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу-2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.

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Теги: чемпіонат світу російські спортсмени хокей

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