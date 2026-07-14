Українські важкоатлети здобули три нагороди на Чемпіонаті світу U17

За підсумками світової першості юні українські важкоатлети здобули 3 нагороди, з них 1 «велику» медаль у двоборстві

У Чемпіонаті світу U17 брали участь 207 спортсменів із 44 країн світу

Українські важкоатлети здобули три медалі на чемпіонаті світу U17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У місті Калі (Колумбія) завершився Чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років з важкої атлетики, що проходив упродовж 5-12 липня. У змаганнях брали участь 207 спортсменів із 44 країн світу, серед них – 7 українців.

За підсумками світової першості юні українські важкоатлети здобули 3 нагороди, з них 1 «велику» медаль у двоборстві – за сумою ривка та поштовху:

Золото і бронза: Поліна Кальник (поштовх, двоборство) – вагова категорія, до 77 кг.

Срібло: Михайло Малюк (ривок) – вагова категорія, до 94 кг.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.