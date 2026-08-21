Михалюк стала абсолютною переможницею Чемпіонату Європи з важкої атлетики U-15
Михалюк відкрила лік нагородам української збірної на Чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат
Україна Олена Михалюк – абсолютна чемпіонка Європи з важкої атлетики U-15. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Михалюк відкрила лік нагородам української збірної на Чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат у двох вікових групах, який стартував 20 серпня.
Юна українка тріумфувала у ваговій категорії до 49 кг серед спортсменок U-15.
Олена Михалюк перемогла та здобула золоті нагороди у ривку, зафіксувавши 67 кг, та поштовху з результатом 87 кг. За підсумком двоборства з сумою 154 кг українка стала чемпіонкою Європи.
Результати Михалюк у поштовху та двоборстві є юнацькими рекордами Європи.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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