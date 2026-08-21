Михалюк стала абсолютною переможницею Чемпіонату Європи з важкої атлетики U-15

Михалюк тріумфувала у ваговій категорії до 49 кг

Михалюк відкрила лік нагородам української збірної на Чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат

Україна Олена Михалюк – абсолютна чемпіонка Європи з важкої атлетики U-15. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Михалюк відкрила лік нагородам української збірної на Чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат у двох вікових групах, який стартував 20 серпня.

Юна українка тріумфувала у ваговій категорії до 49 кг серед спортсменок U-15.

Олена Михалюк перемогла та здобула золоті нагороди у ривку, зафіксувавши 67 кг, та поштовху з результатом 87 кг. За підсумком двоборства з сумою 154 кг українка стала чемпіонкою Європи.

Результати Михалюк у поштовху та двоборстві є юнацькими рекордами Європи.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.