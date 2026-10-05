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Ірина Климець відверто відповіла, чи змінить метання молота на важку атлетику

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ірина Климець відверто відповіла, чи змінить метання молота на важку атлетику
Ірина Климець минулого року виконала норматив майстра спорту з важкої атлетики
фото: Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності

Українська метальниця молота розповіла про свої пріоритету у спорті на майбутнє

Ірина Климець не планує йти з легкої атлетики заради важкої попри непогані виступи на Чемпіонаті України з важкої атлетики. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому»

Пріоритет – у легкої атлетики

«Для мене це виключно хобі, можливість відволіктися та розважитися. Легка атлетика однозначно залишається моїм основним видом спорту. Я не планую спеціально готуватися до важкої атлетики чи змінювати свій тренувальний план. Наприклад, улітку під час змагального сезону я не робила жодних потрібних для штангістів об'ємів, а тренувалася суто за програмою метальників молота», – відповіла Климець на питання про серйозність своїх намірів у важкій атлетиці. 

Однак вона не виключила, що все ж виступатиме на національних стартах: «Проте, якщо в майбутньому в Луцьку, де я тренуюся, проходитиме якийсь чемпіонат чи Кубок України в зимовий або осінній період, і в мене буде бажання – я зможу виступити просто для свого задоволення».

Як Климець потрапила у важку атлетику?

Метальниця молота також розповіла, як у неї з'явилася ідея спробувати себе у важкій атлетиці. «Це сталося тоді, коли я перестала їздити на збори в Кончу-Заспу і почала тренуватися в місті Луцьку. У нас є школа вищої спортивної майстерності «Колос», де є два спеціальні важкоатлетичні зали зі штангами. Директор цієї школи є тренером з важкої атлетики.

Взагалі, усі метальники молота роблять дуже великі об'єми навантаження зі штангою (присідання, ривок, взяття на груди) у своїй підготовці. Коли ми стабільно тричі на тиждень тренувалися і виконували всі необхідні для молота вправи, виявилося, що мій ривок та фізичні дані були навіть вищими за норматив майстра спорту з важкої атлетики. Саме в тому залі, де ми тренувалися, проходив чемпіонат України.

Мені не потрібно було нічого змінювати у своїй підготовці з молота – я просто була готова виконати норматив майстра спорту, тому вирішила офіційно вийти на  змагання. Мені дуже подобається змагатися, це неймовірне відчуття, тому я виступила для себе та свого задоволення», – поділилася Климець .

Нагадаємо, що Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях

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Теги: чемпіонат України Кубок України метання молота норматив легка атлетика Ірина Климець важка атлетика важкоатлетка

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