Юний спортсмен вразив шляхетним вчинком на чемпіонаті України з грепплінгу (відео)

Юний спортсмен відмовився від медалі, вважаючи, що вона має дістатись його травмованому супернику

На чемпіонаті України з грепплінгу серед дітей віком 12-13 років, що проходив у Хмельницькому з 24 до 25 травня, стався випадок, який надовго залишиться у пам'яті вболівальників спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президент Одеської обласної федерації грепплінгу та панкратіону Лерника Мусаеляна.

У поєдинку за третє місце мав брати участь травмований спортсмен. У попередньому поєдинку він зазнав серйозної травми, але, перемагаючи біль, зумів довести ту зустріч до перемоги. Однак на сутичку за бронзу в нього вже не залишилося сил – він вийшов на килим за допомогою інших спортсменів, але боротися вже не міг.

Згідно з регламентом, судді мали визнати переможцем його суперника – спортсмена у білому кімоно. Але той вчинив так, як роблять лише справжні спортсмени.

Він відмовився від медалі, вважаючи, що бронзова нагорода має дістатись його супернику.

У підсумку, переможцем поєдинку та володарем бронзи судді визнали саме травмованого хлопця. Його ж суперник допоміг йому залишили килим.

Цей жест шляхетності зворушив усіх присутніх: тренерів, суддів, глядачів.

Нагадаємо, тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.

Збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. У перший змагальний день пройшли змішані командні змагання. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Україна не мала «золота» у цій дисципліні 26 років. Востаннє українки піднімалися на перше місце п’єдесталу пошани у 1999 році – тоді володарками золотих медалей стали Олена Жупіна та Анна Сорокіна.