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Російські веслувальники пропустять юніорську першість світу, бо Литва відмовила їм у візах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російські веслувальники пропустять юніорську першість світу, бо Литва відмовила їм у візах
Раніше російські веслувальники пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі

Змагання серед спортсменів віком до 19 років відбудуться у Тракаї з 6 по 10 серпня

Юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві. Про це інформує «Главком».

 Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Змагання серед спортсменів віком до 19 років відбудуться у Тракаї з 6 по 10 серпня.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: академічне веслування Литва росія спорт візи

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