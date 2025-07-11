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Добропілля потерпає від навали FPV-дронів. DeepState повідомив головну мету окупантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Добропілля потерпає від навали FPV-дронів. DeepState повідомив головну мету окупантів
фото: DeepState

Тільки за 9 липня пілоти однієї з бригад нарахували близько 40 уражень FPV-дронами по Добропіллю

Аналітики проєкту DeepState повідомили оновлені дані запущених по Добропіллю FPV-дронів. За 9 липня та ніч на 10 липня ворог запустив по місту понад сотню FPV-дронів, передає «Главком».

Як зазначили аналітики, ціллю російської окупаційної армії були цивільні об'єкти. Росія б'є дронами по автівках, підприємствах, будинках, закладах харчування та магазинах.

Тільки за 9 липня пілоти однієї з бригад нарахували близько 40 уражень FPV-дронами по Добропіллю.

DeepState пише, що одна з головних цілей противника в цьому районі – вийти на дистанцію зони ураження FPV-дронами на оптоволокні, щоб мати змогу полювати на логістику.

«Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, вороги не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини. І для цього вони готові виганяти своїх пілотів навіть на самий нуль. От тільки Росія показала вчергове свою істинну гнилу сутність, вбиваючи просто всіх підряд, навіть цивільних громадян», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Покровська та можуть спробувати піти далі до Добропілля. Це відбувається в межах зусиль з оточення Покровська й обходу українських фортечних поясів у Донецькій області.

До слова, у березні ворог завдав удару по Добропіллю, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.

Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

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Теги: росія ворог дрон обстріл Донеччина

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