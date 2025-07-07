Командування РФ видало наказ про посилення військових сил в Вірменії

У розвідці повідомили, що Росія збирає військових із кількох армій для служби у Ґюмрі

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу збройних сил РФ генерал-майора Зємскова. У документі йдеться про наказ командувача округу щодо доукомплектування російської військової бази в вірменському місті Ґюмрі, передає «Главком» з посиланням на ГУР.

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового доукомплектування підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу РФ.

«Командиру військової частини – польова пошта 04436: у період з 13 травня по 11 червня 2025 року здійснити відбір особового складу у з’єднаннях та військових частинах військового округу для подальшого укладання перших контрактів та направлення до військової бази для подальшого проходження військової служби», – йдеться в листі.

Телеграма, яку оприлюднило ГУР про доукомплектування бази РФ у Вірменії фото: ГУР, колаж: glavcom

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби у Ґюмрі.

У документі уточнюються вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, «які брали участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин».

ГУР МО України зазначає, що продовжує стежити за пересуванням російських військ.

Раніше «Главком» інформував, що Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном. Так, Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в місті Ґюмрі для посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Також «Главком» повідомляв, що Міністерство закордонних справ Вірменії відкинуло інформацію про посилення військової присутності Росії на своїй території. Про це повідомила речниця МЗС Ані Бадалян. За словами Бадалян, повідомлення про пришвидшене комплектування російських військ у Вірменії є неправдивими. У відомстві зазначили, що не дозволить використовувати територію країни для зовнішньої агресії.

«Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав», – заявила Ані Бадалян.