Держсекретар США заявив про приховану допомогу Пекіна Росії

Рубіо: Усі знають, це не секрет, що Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити

Марко Рубіо: Китай надає Росії допомогу «дозволених обсягів» і зацікавлений у продовженні війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай надає Росії допомогу в обсягах, які дозволяють йому уникнути викриття. Він підкреслив, що без підтримки Пекіна, зокрема через закупівлю російської нафти, РФ не змогла б продовжувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Усі знають, це не секрет, що Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити, не будучи викритим. Європейці вже це зрозуміли. Путін не зміг би продовжувати цю війну без підтримки Китаю, особливо без закупівлі російської нафти», – повідомив держсекретар.

На думку Рубіо, Китай зацікавлений у тому, щоб російсько-українська війна тривала. Він припустив, що чим довше конфлікт триває, тим більше це відволікає США та заважає їм зосередитися на інших регіонах світу, які становлять інтерес для КНР.

Держсекретар США також прокоментував ситуацію навколо Ірану. Він зазначив, що Китай купує багато підсанкційної іранської нафти і раніше надавав Тегерану певні оборонні засоби. Однак, за словами Рубіо, після того, як Америка завдала удару по іранській ядерній інфраструктурі, «Китай, Росія і навіть Північна Корея стали трохи обережнішими у підтримці Ірану». Він також підкреслив, що багато проксі-країн Ірану відмовилися допомагати йому, зокрема через те, що не захотіли втручатися.

«Це нагадало світу, що в нас сильний президент і найвидатніші військові можливості у світі. Ніхто не має того, що маємо ми – наші літаки, ракети, бомби, які ми використовуємо в керованих боєприпасах. Багато хто про це забув. Президент [США Дональд] Трамп нагадав їм», – заявив Рубіо.

Водночас, Марко Рубіо наголосив, що Сполученим Штатам потрібно шукати можливості співпраці з Китаєм. «Сполучені Штати й Китай – це дві наймогутніші та найважливіші країни у світі, тому ми повинні мати відносини. Ми повинні мати змогу говорити з ними. І, якщо можливо, знаходити сфери для співпраці», – резюмував держсекретар.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив припущення, що нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс може стати головним кандидатом від Республіканської партії під час президентських виборів 2028 року.