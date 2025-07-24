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Російський боксер, який в Криму втратив око, сподівається продовжити кар'єру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський боксер, який в Криму втратив око, сподівається продовжити кар'єру
У липні минулого року Двалі втратив око під час вуличної бійки в анексованому Криму

Двалі не хоче переходити у параспорт

Російський боксер, чемпіон Європи Дмитро Двалі, який втратив око в анексованому Криму, висловився про своє спортивне майбутнє. Про це повідомляє «Главком».

У липні минулого року Двалі втратив око під час вуличної бійки в анексованому Криму.

«Люди з Паралімпійського комітету Росії до мене не зверталися. Якби мені дозволили, я б і з одним оком боксував в олімпійському боксі. Паралімпійський... Напевно, ні, не став би там боксувати», – заявив боксер.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, у липні 2024 року спортсмен приїхав до анексованої Феодосії (Крим) на майстер-клас для юних боксерів. Вранці 28 липня його жорстоко побили під час бійки.

Двалі було екстрено госпіталізовано, медики діагностували у нього перелом орбітальної кістки.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: бокс Крим росія

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