Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Основна ціль атаки – Луцьк, Львів та Чернівці
фото з відкритих джерел

Основна ціль атаки – західна частина України

У ніч проти 12 липня російська терористична армія завдала комбінованого удару по території України, зокрема по західній частині держави. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Луцьк, Львів та Чернівці.

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі фото 1

Як відомо, на світанку 11 липня російські війська здійснили терористичну атаку на Буковину, застосувавши чотири безпілотні літальні апарати типу «Шахед» та одну ракету. Внаслідок падіння уламків ворожих об’єктів у Чернівцях загинули чотири людини. 

Як відомо, у Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у  ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.

Читайте також:

Теги: ракетна атака безпілотник росія Україна Львів Чернівці Луцьк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

12 липня – Всесвітній день бортпровідника
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Урсула фон дер Ляєн відмовилася показати свої смс, у яких йшлося про вакцинацію проти коронавірусу
«Відправила меседж». Як Урсула фон дер Ляєн втрапила у скандал з корупційним присмаком Тема тижня
7 липня, 10:00
Кличко відвідує житловий будинок, який сильно постраждав під час російського ракетного обстрілу у Києві
Оборона столиці. Що треба робити просто зараз
5 липня, 09:35
Львів знову б'є рекорди
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
5 липня, 09:00
За даними DeepState, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку
Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState
25 червня, 13:59
Перший випадок з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі
Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО
25 червня, 10:40
Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії
Чи поїдуть росіяни на Олімпіаду? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів
22 червня, 11:22
Фігурантами кримінальних справ можуть стати близько 2 млн росіян
Кремль може заарештувати 2 млн росіян через новий закон
19 червня, 14:33
Іран атакує Ізраїль
Іран запустив ракети по Ізраїлю
14 червня, 23:26

Події в Україні

Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський
Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський
Пів сотні пошкоджених будинків: мер Садовий відзвітував про нічний удар по Львову
Пів сотні пошкоджених будинків: мер Садовий відзвітував про нічний удар по Львову
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ
У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ
Буковина: рятувальники показали наслідки російської атаки
Буковина: рятувальники показали наслідки російської атаки
Атака на Буковину: у Чернівцях загинули люди, є важкопоранені (оновлено)
Атака на Буковину: у Чернівцях загинули люди, є важкопоранені (оновлено)
Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
39K
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
32K
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13K
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua