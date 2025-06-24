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Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня
Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування

Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО, Росія вдарила по Дніпру, російська ракета влучила в потяг, Трамп розкритикував Путіна. «Главком» склав добірку новин 24 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський прибув на саміт НАТО та зустрівся з премʼєром Нідерландів

Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня фото 1

Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО.

Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Це перша зустріч в офіційній резиденції.

Саміт НАТО проходить 24-25 червня у нідерландському місті Гаага.

Також, президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій в Нідерландах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

«Дякую всім за увагу до України та до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут, як на мене, – це «спільних». Ми всі розуміємо, що джерелом цієї війни та довгостроковою загрозою для європейського способу життя є Росія. Але насправді ми маємо справу не лише із самою Росією. Ми протистоїмо мережі державних і недержавних акторів, які служать справі агресії. Ця мережа охоплює Росію, Північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та безліч схем по всьому світу, які допомагають виробляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни, нашого народу й нашої Європи», – сказав він.

Удар по Дніпру: кількість жертв зросла

Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня фото 2

Сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування.

Оновлення станом на 20:27

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що число загиблих зросло до 16. Постраждалих 279, серед них – 27 дітей. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу.

Також, російська ракета влучила в потяг №52 Одеса – Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває», – йдеться у повідомленні.

Трамп розкритикував Путіна за пропозицію посередництва щодо війни на Близькому Сході

Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня фото 3

Президент США Дональд Трамп розповів деталі своєї нещодавньої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 17 червня 2025 року. За словами Трампа, він пропонував російському диктатору укласти угоду, пише «Главком».

Розмова між лідерами відбулася після того, як між Ізраїлем та Іраном розпочалася гаряча фаза конфлікту та обміни авіаударами. Володимир Путін запропонував Дональду Трампу своє посередництво у врегулюванні ситуації на Близькому Сході.

Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: пошукові роботи завершено

Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня фото 4

У Білгород-Дністровському на Одещині завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по навчальному закладу 23 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару загинули троє людей, ще 14 постраждали, серед яких двоє дітей.

Україна евакуювала десятки своїх громадян з Ірану

Зеленський на саміті НАТО, атака на Дніпро. Головне за 24 червня фото 5

Сьогодні, 24 червня, за дорученням президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) спільно з Міністерством закордонних справ України успішно провело евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Серед евакуйованих – п’ять чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський Дніпро росія війна саміт Дональд Трамп

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