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Кремль істерить через масові заборони російських медіа в Європі – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Кремль істерить через масові заборони російських медіа в Європі – розвідка
На рівні ОБСЄ РФ продовжує висувати звинувачення у «дискримінації»
фото: СЗРУ

У розвідці заявляють, що Москва називає заборони «цензурою» і погрожує відповіддю

Кремль демонструє нервову реакцію на хвилю заборон російських державних медіа в країнах Європи. Обмеження, запроваджені Німеччиною, Францією, Швейцарією, Бельгією, Грецією, Румунією та іншими європейськими країнами, стали болісним ударом по системі зовнішньої пропаганди РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Франція, зокрема, заблокувала візи для російських журналістів і суттєво обмежила трансляцію російських телеканалів. Берлін відмовив у дозволі на проживання співробітнику «россия сегодня», що свідчить про системний підхід європейських країн. У Європейському Союзі припинили мовлення та заблокували онлайн-доступ до ресурсів «РИА Новости», «ВГТРК» та інших ключових кремлівських майданчиків, які роками поширювали дезінформацію та пропаганду.

У відповідь Москва називає ці дії «цензурою» і погрожує «відповіддю» – як через російські закони, так і через міжнародні організації. На рівні ОБСЄ РФ продовжує висувати звинувачення у «дискримінації», однак ці заяви не знаходять підтримки з боку більшості країн-членів, що свідчить про ізоляцію Кремля на міжнародній арені.

Як підкреслюють в українській розвідці, в самій Росії після 2022 року значна кількість західних медіа, таких як BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN та The Guardian, була заборонена або суттєво обмежена. Це відбулося через їхнє об'єктивне висвітлення війни в Україні та критику російського режиму. Роскомнадзор блокує їхні сайти, а драконівські закони про «іноземних агентів» і «небажані організації» змусили багато видань припинити свою роботу в країні. За оцінками, щонайменше 50–70 західних медіа зіткнулися із забороною чи цензурою, і багато іноземних журналістів були змушені залишити РФ через загрозу переслідувань.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила канцелярія турецького лідера, передає «Главком».

Зазначається, що під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання. Ердоган заявив, що конфлікти після виведення сирійських сил безпеки з Сувайди становлять загрозу для всього регіону. Він додав, Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії і допомогти країні якнайшвидше стати на ноги.

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Теги: росія розвідка пропаганда Європа

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