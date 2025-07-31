Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом
Андрію Папсту загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про вбивство

Експерти знайшли на шиї жінки сліди, характерні для удушення

Російський дитячий тренер з карате Андрій Папст задушив власну дружину Альону, а потім інсценував ДТП з її тілом. Про це повідомляє «Главком».

Смерть 36-річної Олени Папст сталася у Березівському районі (РФ). Російські ресурси зазначають, що дитяча тренерка із карате загинула не в аварії, як вважалося раніше.

Слідство встановило: її чоловік Андрій віз дружину в машині вже мертвою, а ДТП влаштував, щоб приховати злочин – він спеціально врізався у стовп.

Експерти знайшли на шиї жінки сліди, характерні для удушення, а її одяг був у бруді та траві. У суді Андрія Папсту висунули звинувачення у вбивстві, його заарештували на два місяці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про вбивство.

За словами родичів, родина виглядала благополучною, але, за іншими даними, Альона збиралася подати на розлучення. У пари залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: тренер спорт вбивство росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ривку юний українець переміг, встановивши новий рекорд Європи у цій вправі – 139 кг
Климкович встановив рекорд Європи на континентальній першості U17 з важкої атлетики
Вчора, 19:03
Рятувальники вручну розбирають завали
В Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку
28 липня, 12:20
Руйнування зафіксовані у 318 територіальних громадах по всій Україні
Мінкульт розкрив кількість пам’яток, які знищила Росія
27 липня, 21:16
Октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах та снарядах
Індійська фірма відправила до Росії вибухівки на $1,4 млн – Reuters
24 липня, 17:04
Російська пропаганда отримала подвійний удар
Російська пропаганда отримала подвійний удар
20 липня, 12:38
Терміни доставки товарів з Казахстану зросли з двох тижнів до 40 днів
Казахстан суттєво уповільнив пропуск російських вантажів через кордон
15 липня, 13:48
Американський лідер неодноразово заявляв, що він «незадоволений» російським диктатором
Трамп відреагував на російський удар по пологовому будинку в Харкові
11 липня, 18:22
У Харкові зафіксовано влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівки у двох районах міста
Атака на Харків: російські дрони поцілили у багатоповерхівки, є постраждалі (оновлено)
7 липня, 14:20
Внаслідок удару зафіксовано вибухи на території заводу
Генштаб підтвердив ураження заводу «Енергія» в Липецькій області
3 липня, 14:53

Новини

Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом
Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом
Поліція затримала видатного ексгравця НБА: деталі скандалу
Поліція затримала видатного ексгравця НБА: деталі скандалу
The Ring оновив рейтинг суперважкої ваги: хто претендує на пояси Усика
The Ring оновив рейтинг суперважкої ваги: хто претендує на пояси Усика
«Санта Колома» – «Полісся»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
«Санта Колома» – «Полісся»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
В Італії скасовано тренувальний збір російських біатлоністів: деталі
В Італії скасовано тренувальний збір російських біатлоністів: деталі
Український важкоатлет встановив два континентальні рекорди на чемпіонаті Європи U17
Український важкоатлет встановив два континентальні рекорди на чемпіонаті Європи U17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
25K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
25K
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
16K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua