Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом

Андрію Папсту загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про вбивство

Експерти знайшли на шиї жінки сліди, характерні для удушення

Російський дитячий тренер з карате Андрій Папст задушив власну дружину Альону, а потім інсценував ДТП з її тілом. Про це повідомляє «Главком».

Смерть 36-річної Олени Папст сталася у Березівському районі (РФ). Російські ресурси зазначають, що дитяча тренерка із карате загинула не в аварії, як вважалося раніше.

Слідство встановило: її чоловік Андрій віз дружину в машині вже мертвою, а ДТП влаштував, щоб приховати злочин – він спеціально врізався у стовп.

Експерти знайшли на шиї жінки сліди, характерні для удушення, а її одяг був у бруді та траві. У суді Андрія Папсту висунули звинувачення у вбивстві, його заарештували на два місяці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про вбивство.

За словами родичів, родина виглядала благополучною, але, за іншими даними, Альона збиралася подати на розлучення. У пари залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.