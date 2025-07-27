Мінкульт розкрив кількість пам’яток, які знищила Росія

Руйнування зафіксовані у 318 територіальних громадах по всій Україні

Станом на 21 липня 2025 року, внаслідок повномасштабної російської агресії, в Україні зруйновано та пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини:

147 мають статус національного значення;

1267 – місцевого значення;

114 – щойно виявлені пам'ятки.

Пошкодження зафіксовано у 18 областях України. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у:

Харківській області – 336;

Херсонській області – 289;

Одеській області – 179;

Донецькій області – 173;

Київській області та м. Києві – 111.

Внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2359 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 471 – повністю знищено.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській та Сумській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1147;

бібліотеки – 830;

заклади мистецької освіти – 180;

музеї та галереї – 129;

театри, кінотеатри та філармонії – 49;

заповідники – 9;

парки, зоопарки – 10;

цирки – 4.

Руйнування зафіксовані у 318 територіальних громадах по всій Україні. Найбільше – в громадах Донецької (432 ТГ), Луганської (122 ТГ), Сумської (37 ТГ), Харківської (33 ТГ), Херсонської (22 ТГ), Запорізької (28 ТГ) областей.

Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.