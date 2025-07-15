Терміни доставки товарів з Казахстану зросли з двох тижнів до 40 днів

Єдиною країною у СНД, яка не гальмує відправлення вантажів до РФ, залишається Білорусь

Через санкції, введені західними країнами проти Кремля, на кордоні з РФ її країни-сусідки, окрім Білорусі, почали набагато ретельніше перевіряти вантажі, які прямують до Росії. Іноді затримка товарів на кордоні може складати до півтора місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dialog.UA.

Скажімо, ще з середини червня проходження кордону із Казахстаном займало не більше ніж годину, але зараз прикордонники дуже професійно підійшли до своєї роботи. Вони детально перевіряють не лише вантажі з товарами подвійного призначення, а й ретельно оглядають практично все.

Наразі як залізничні вагони, так і фури можуть простояти в черзі на кордоні до 10 днів і більше, а терміни доставки товарів з Казахстану зросли з 14 до 40 днів.

Спочатку подібні проблеми пов'язували із так званою електронною чергою, коли у системі відбувалися збої, оскільки багато перевізників бронювали слоти про запас. Тоді у заторах на кордоні стояло до 100 фур. Однак згодом російська сторона зрозуміла, що причина затримок у ретельних перевірках з боку Казахстану.

Така процедура проводиться у рамках закону «Про контроль специфічних товарів». Ці заходи діятимуть доти, доки в Євразійському економічному союзі не буде вжито єдиних правил експортного контролю.

У логістичних компаніях зазначають, що РФ має альтернативний маршрут Маньчжурія – Забайкальськ, який є основним шляхом між РФ і КНР, а також шлях через територію Монголії. У випадку доправляння товарів до РФ через Маньчжурію дорога може тривати до 25 днів, а через Казахстан вона займає усього від 16 до 18 днів.

Нагадаємо, що у 1992 році Росія реалізувала масштабну операцію, під час якої незаконно заволоділа близько 40 стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, які належали Казахстану.

Також «Главком» писав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про плани залишити пост глави держави. Утім, піти у відставку він збирається у 2029 році.