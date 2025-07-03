Генштаб підтвердив ураження заводу «Енергія» в Липецькій області

Підприємство припинило виробництво після українських ударів

Сили оборони атакували важливий об'єкт військово-промислового комплексу Російської Федерації. Мова про завод у Липецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил безпілотних систем здійснили вогневе ураження заводу «Енергія», що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил Російської Федерації. Зокрема, для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Підприємство військово-промислового комплексу виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Внаслідок удару зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня у Липецькій області РФ безпілотники уразили завод «Енергія». Підприємство розташоване у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

До слова, Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.