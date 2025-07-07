Атака на Харків: російські дрони поцілили у багатоповерхівки, є постраждалі (оновлено)

Харків під обстрілом дронів: влучання у багатоповерхівки, є постраждалі

У ніч на 7 липня 2025 року російські БПЛА атакували Харків, влучивши у багатоповерхівки в Слобідському та Шевченківському районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Оновлення станом на 06:35

Як зазначив міський голова, кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до восьми.

Також Терехов заявив, що у Шевченківському районі четверо постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському районі - двоє поранених. У Слобідському районі удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.

За інформацією міського голови, попередньо, у Шевченківському районі БПЛА влучив у житловий будинок, де спалахнув один з поверхів. Наразі є дані про постраждалих у цьому будинку.

Крім того, зафіксовано влучання у багатоповерхівку і в Слобідському районі Харкова. Інформація щодо кількості постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється.

На місцях влучань працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня у Московській області у місті Краснозаводськ пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомляють, що Краснозаводськ атакують безпілотники та у місті пролунало щонайменше сім вибухів.

Також, у ніч на 7 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Відомо про пошкодження в Деснянському та Солом'янському районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

«В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється», – написав очільник Київської ОВА.

Ткаченко додав, що в Солом'янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих.