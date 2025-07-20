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Володимир Горковенко Журналіст

Російська пропаганда отримала подвійний удар

glavcom.ua
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Російська пропаганда на світовій арені пропустила два удари

Уночі у росіян добренько паплавило від перемоги Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа, котрий відкрито підтримує росіян та вбивства українців.

Усик присвятив перемогу українцям у всьому світі і подякував воїнам на фронті. Тому нокаут, тепер уже триразового чемпіона світу, це відчутний удар по російським скрєпам. Особливо, зважаючи що Усик досі є прихожанином російської церкви.

Ті, хто буде мені закидати щось інше, нагадувати заяви боксера про Крим, одразу посилаю подивитися як ковбасить російських пропагандистів від цього бою.

Також вчора російську пропаганду просто знищував президент Азербайджану, який продемонстрував цілий букет русофобії. На своїй пресконференції він заявив, що його країна готує позов проти Росії через збиття літака Azerbaijan Airlines у Казахстані вранці 25 грудня 2024 року. Він спростував маячню, що літак ніби-то збив український безпілотник.

А ще звернувся до України з такими словами: «Ніколи не миріться з окупацією. Саме так зробили ми. Не здавайтеся».

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Джерело
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Теги: пропаганда росія путінський режим Олександр Усик Ільхам Алієв

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