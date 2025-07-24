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Індійська фірма відправила до Росії вибухівки на $1,4 млн – Reuters

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Індійська фірма відправила до Росії вибухівки на $1,4 млн – Reuters
Октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах та снарядах
фото: з відкритих джерел

Журналісти виявили дві партії октогену, надіслані до Санкт-Петербурга індійською компанією Ideal Detonators Private Limited

У грудні минулого року індійська компанія поставила до Росії вибухову речовину військового призначення на суму $1,4 млн, попри погрози США ввести санкції щодо будь-якої організації, яка підтримує військові дії РФ в Україні. Про це, як пише «Главком», інформує агентство Reuters, ознайомившись із даними індійської митниці.

Однією з російських компаній, зазначених у списку одержувачів сполуки, відомої як октоген, є виробник вибухових речовин «Промсинтез».

Октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, снарядах і вибухових речовинах на пластиковій зв'язці сучасних військових систем. Уряд США визначив октоген як «критично важливий для військових зусиль Росії» і застеріг країни від сприяння будь-яким продажам цієї речовини Москві. Утім Індія, яка налагодила тісніші зв'язки зі Сполученими Штатами у спробі врівноважити зростаючий вплив Китаю, не відмовилася від своїх давніх військових та економічних зв'язків із Москвою, особливо що стосується закупівлі російської нафти, пишуть журналісти агентства.

Міністерство фінансів США має право вводити санкції проти тих, хто продає Росії октоген та аналогічні речовини, стверджують три юристи. Утім, неназваний індійський чиновник, поінформований про постачання, заявив, що ця речовина має також обмежене цивільне застосування, окрім його більш відомого призначення у військових цілях. Й у Reuters немає жодних доказів, що постачання октогену, як товару подвійного призначення, призначалося саме для військових цілей.

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що країна здійснює продаж подібних речовин з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань та на основі комплексної оцінки відповідних критеріїв такого експорту.

Держдепартамент США не став коментувати конкретні поставки, проте заявив, що неодноразово повідомляв Індію про те, що компанії, які ведуть військовий бізнес, наражаються на ризик санкцій.

«Хоча Індія зазвичай не входить до основних юрисдикцій, які використовуються для обходу санкцій, ми розуміємо, що окремі випадки можуть мати місце», – заявив агентству Reuters радник президента України Владислав Власюк. Також він підтвердив, що російська компанія «Промсинтез» раніше вже потрапляла у поле зору, зокрема через співпрацю з індійськими фірмами.

Індійський октоген для РФ

У документах митниці журналісти виявили дві партії октогену, надіслані в Санкт-Петербург індійською компанією Ideal Detonators Private Limited. Одна партія вартістю 405 200 доларів США була придбана російською компанією High Technology Initiation Systems. Інша партія вартістю понад 1 мільйон доларів США була придбана компанією «Промсинтез». Обидва покупці знаходяться в Самарській області.

«Главком» писав, що вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Нагадаємо, нещодавно міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

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Теги: росія США експорт Індія вибухівка

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