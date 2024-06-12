Російський олімпійський чемпіон Нагорний потрапив під санкції США

Нагорний очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух «Юнармія»

Олімпійський чемпіон Микита Нагорний потрапив до списку санкцій США. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Нагорний потрапив до списку з 30 фізичних осіб та 200 юридичних осіб із Росії, Китаю та інших країн. Санкції запроваджено за підтримку російської агресії проти України

У 2023 році санкції проти Нагорного запровадила Канада. Раніше він потрапив і до українських санкційних списків.

27-річний Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

З грудня 2020 року Нагорний очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух «Юнармія».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.