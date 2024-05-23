Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP

Це буде четвертий транш військової допомоги Україні після ухвалення відповідного законопроєкту Конгресом

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже $300 млн. Його планують виділити завтра, 24 травня. Про це повідомляє AP.

«У п'ятницю Сполучені Штати оголосять про додаткову військову допомогу Україні на суму $275 млн», ­– пише видання.

Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

Американські чиновники повідомили журналістам, що в пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи Himars, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база. Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Як повідомлялося, Німеччина спільно зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні три додаткові системи залпового вогню Himars.

Раніше Міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars на загальну суму понад $861,3 млн. За даними військового відомства, термін виконання замовлення – 31 травня 2026 року. Пентагон не став розкривати число РСЗВ, яке планується виготовити та поставити на озброєння в рамках контракту.