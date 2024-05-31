«Ніхто не вищий за закон». Байден відреагував на вирок Трампу

«Американський принцип, що ніхто не може бути поза законом, був підтверджений», – зазначив Байден

Американський лідер Джо Байден прокоментував рішення суду щодо визнання експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про підкуп порнозірки. Про це політик згадав у п’ятницю, 31 травня, під час виступу в Білому домі, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що ця справа розглядалася в рамках розслідування штату, а не на федеральному рівні. Крім того, Дональд Трамп мав усі можливості, щоб захищатися. Байден також зазначив, що журі складалося з 12 звичайних американців, які заслухали докази та винесли одностайний вердикт.

Дональда Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами звинувачення, зауважив Байден.

Президент США додав, що Трамп матиме можливість, як і всі, оскаржити це рішення. «Так працює американська система правосуддя», – зазначив він.

Водночас Байден назвав небезпечними та безвідповідальними спроби поставити під сумнів вердикт присяжних лише тому, що Трампу він не подобається.

Нагадаємо, Білий дім заявив про повагу до верховенства закону на тлі вердикту Трампу. Білий дім поважає верховенство закону, заявив представник американської адміністрації Іан Семс, говорячи про обвинувальний вердикт присяжних у справі колишнього президента країни Дональда Трампа щодо фальсифікації ділової документації. Він утримався від подальших коментарів. Про це пише видання Barron's.

Раніше, журі присяжних винесло обвинувальний вирок щодо Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію ділових документів. Колишній президент може оскаржити це рішення. При цьому воно не позбавляє політику права брати участь у майбутніх виборах глави держави.

До слова, 17 травня колишній адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення у ймовірній схемі скасування результатів президентських виборів 2020 року в Аризоні на користь Трампа. П