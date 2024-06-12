Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Сполучені Штати запровадили потужні санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сполучені Штати запровадили потужні санкції проти Росії
США зменшують здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій
фото з відкритих джерел

США запровадили одне з наймасштабніших доповнень санкційного списку

Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

«Сьогоднішні дії завдають удару по решті російських шляхів доставки міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від важливих поставок із третіх країн. Ми збільшуємо ризики для фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою, усуваємо шляхи ухилення та зменшуємо здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та ІТ-послуг. Щодня Росія продовжує закладати своє майбутнє, щоб підтримувати свою несправедливу війну проти України», – заявила міністерка фінансів США Джанет Йеллен.

До санкційного списку додали понад 30 фізичних осіб та понад 200 юридичних осіб з Росії, а також осіб та компанії поза межами Росії, які допомагають окупантам вести бойові дії та ухилятися від санкцій. Зокрема, йдеться про більш ніж 10 транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, продають компоненти для БпЛА та закуповують критичні для Росії товари.

Хто потрапив під санкції

В межах одного з наймасштабніших доповнень санкційного списку Сполучених Штатів, під економічні обмеження потрапили:

  • Московська біржа,
  • Національний розрахунковий депозитарій,
  • Національний кліринговий центр,
  • Російська національна перестрахувальна компанія,
  • «Газпром инвест»,
  • судноремонтний завод Чорноморського флоту міністерства оборони Росії,
  • ТОВ «Нафтовий термінал «Білокам'янка», який надає послуги з нафтоперевалки «Роснєфті» і «Лукойла»,
  • ТОВ «Арктик СПГ 1» і ТОВ «Арктик СПГ 3» як частини російського газового проєкту – щодо «Арктик СПГ 2» раніше запровадили санкції,
  • «Промсвязьбанк»,
  • «Внешэкономбанк»,
  • Сбєрбанк Росії,
  • «ВТБ Банк»,
  • «ВТБ Капитал Холдинг» та інші їхні філії, які дозволяли експортерам та імпортерам проводити фінансові операції.

Крім того, США заборонили надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Зазначимо, після оголошень про запровадження санкцій «Мосбіржа» оголосила, що з 13 червня не буде проводити торги доларом та євро. Внаслідок цього на сайті біржі курс російського рубля до долара вже сягнув 239,35 руб. Втім, угоди з доларом та євро можуть відбуватися на російському позабіржовому ринку.

Нагадаємо, Адміністрація США анонсувала запровадження нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.

Читайте також: Росія має заплатити за все. Як її змусити?
Теги: США санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вкотре грозив, що відповість на дозвіл використовувати західну зброю по своїй території
Захід забув важливу річ. І Путін цією можливістю скористався
9 червня, 21:40
Остін пояснив, чим важливе зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США
Остін пояснив, чим важливе зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США
7 червня, 10:08
Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
3 червня, 10:55
Свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн
Стало відомо, чи візьмуть США участь у саміті миру
26 травня, 22:36
Вільнюс не проти відправити своїх військових для навчання бійців Сил Оборони
Литва заявила про готовність відправити військових до України
20 травня, 21:43
У нафтопереробній сфері білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального
Білорусь збільшує постачання палива до РФ: причина
18 травня, 23:21
ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, запевнив Зеленський
Росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру – Зеленський
18 травня, 20:21
Сполучені Штати нададуть Україні $2 млрд фінансової та військової допомоги
США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні
15 травня, 15:12
Микола Патрушев перебував на своїй посаді рівно 16 років
Путін знайшов нову посаду Патрушеву
14 травня, 14:07

Економіка

Сполучені Штати запровадили потужні санкції проти Росії
Сполучені Штати запровадили потужні санкції проти Росії
G7 незабаром оголосить про «нові кроки» щодо заморожених активів РФ
G7 незабаром оголосить про «нові кроки» щодо заморожених активів РФ
Аргентина збирається передати Україні винищувачі Super Etendard, але є нюанс
Аргентина збирається передати Україні винищувачі Super Etendard, але є нюанс
«Газпром» втратив контракт із німецьким імпортером газу Uniper
«Газпром» втратив контракт із німецьким імпортером газу Uniper
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
Японія вдарить санкціями по Китаю за підтримку Росії – ЗМІ
Японія вдарить санкціями по Китаю за підтримку Росії – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
8551
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
7104
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
6951
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
6436
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
5946
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Сьогодні, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua