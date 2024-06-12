Сполучені Штати запровадили потужні санкції проти Росії

США запровадили одне з наймасштабніших доповнень санкційного списку

Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

«Сьогоднішні дії завдають удару по решті російських шляхів доставки міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від важливих поставок із третіх країн. Ми збільшуємо ризики для фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою, усуваємо шляхи ухилення та зменшуємо здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та ІТ-послуг. Щодня Росія продовжує закладати своє майбутнє, щоб підтримувати свою несправедливу війну проти України», – заявила міністерка фінансів США Джанет Йеллен.

До санкційного списку додали понад 30 фізичних осіб та понад 200 юридичних осіб з Росії, а також осіб та компанії поза межами Росії, які допомагають окупантам вести бойові дії та ухилятися від санкцій. Зокрема, йдеться про більш ніж 10 транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, продають компоненти для БпЛА та закуповують критичні для Росії товари.

Хто потрапив під санкції

В межах одного з наймасштабніших доповнень санкційного списку Сполучених Штатів, під економічні обмеження потрапили:

Московська біржа,

Національний розрахунковий депозитарій,

Національний кліринговий центр,

Російська національна перестрахувальна компанія,

«Газпром инвест»,

судноремонтний завод Чорноморського флоту міністерства оборони Росії,

ТОВ «Нафтовий термінал «Білокам'янка», який надає послуги з нафтоперевалки «Роснєфті» і «Лукойла»,

ТОВ «Арктик СПГ 1» і ТОВ «Арктик СПГ 3» як частини російського газового проєкту – щодо «Арктик СПГ 2» раніше запровадили санкції,

«Промсвязьбанк»,

«Внешэкономбанк»,

Сбєрбанк Росії,

«ВТБ Банк»,

«ВТБ Капитал Холдинг» та інші їхні філії, які дозволяли експортерам та імпортерам проводити фінансові операції.

Крім того, США заборонили надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Зазначимо, після оголошень про запровадження санкцій «Мосбіржа» оголосила, що з 13 червня не буде проводити торги доларом та євро. Внаслідок цього на сайті біржі курс російського рубля до долара вже сягнув 239,35 руб. Втім, угоди з доларом та євро можуть відбуватися на російському позабіржовому ринку.

Нагадаємо, Адміністрація США анонсувала запровадження нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.