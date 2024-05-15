Україна вимагає дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії – Politico

Адміністрація Байдена надала Україні далекобійну зброю з умовою, що її не можна використовувати для ударів по РФ

Обмеження США дозволило Росії безперешкодно стягнути до кордону з Україною десятки тисяч військових та техніку

Українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії. Вони заявляють, що ця політика утримує Україну від атак на позиції росіян, коли вони готуються до маршу на Харків, пише Politico.

Видання пише, що Україна протягом кількох тижнів спостерігала, як росіяни концентрують сили біля кордону, але не мала можливості використовувати поставлену США зброю для завдання превентивного удару. Адміністрація Байдена надала далекобійну зброю з умовою, що вона не може бути використана для ударів по території Росії.

«Головна проблема зараз – це політика Білого дому щодо обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії», – підкреслив народний депутат Давид Арахамія.

Росія добре обізнана про обмеження США і змогла зосередити на кордоні не менше 30 тис. військовослужбовців і техніку, не побоюючись ударів армійськими ракетними системами великої дальності.

«Ми бачили їх військових, які сидять за один чи два кілометри від кордону всередині Росії, і ми нічого не могли з цим вдіяти», – заявила Олександра Устинова, голова спеціальної парламентської комісії України з озброєння та боєприпасів.

Цього тижня у Вашингтоні перебуває група українських парламентаріїв, які, зокрема, хочуть заручитись підтримкою Конгресу з цього питання. Однак два американських чиновники наголосили, що політика адміністрації Байдена не змінилася. «Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на території Росії», – сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Зокрема, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. До слова, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.