Китай наклав санкції на три оборонні компанії США
General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security отримали заборону здійснювати «імпортно-експортний» бізнес у Китаї
Китай ввів санкції проти трьох оборонних компаній США, через продаж зброї Тайваню. Про це повідомляє Reuters.
General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security отримали заборону здійснювати «імпортно-експортний» бізнес у Китаї.
Вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а також їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.
У понеділок Лай Цінде склав присягу як президент Тайваню, ознаменувавши початок історичного третього терміну поспіль для правлячої на острові Демократичної прогресивної партії, яка відстоювала демократію всупереч рокам зростаючих загроз з боку авторитарного Китаю, зазначає видання.
Нагадаємо, що раніше комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав законопроєкти про запровадження санкцій проти «Росатому» та осіб, що створюють загрози безпеці Запорізької АЕС.
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