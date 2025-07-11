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Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави
МЗС з 29 серпня 2025 року відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі в Калінінграді
фото з відкритих джерел

Раніше Польща повідомила, що закриває генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян

Російська Федерація закриває консульство Польщі, яке розташоване в Калінінграді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

Зовнішньополітичне відомство викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Росії, якому вручило ноту. Зазначається, що Росія з 29 серпня 2025 року відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі в Калінінграді у відповідь на рішення польської влади закрити консульство РФ у Кракові.

Причиною такого рішення стали «необґрунтовані та ворожі дії» польської влади, яка закрила російське консульство «під надуманим приводом». Російське МЗС пообіцяло, що жоден недружній випад, спрямований проти Москви, «не залишиться без відповідної реакції і наслідків».

Нагадаємо, польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Країна довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі минулого року.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, то польська влада закриє всі її консульства в країні.

До слова, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Як відомо, посольство Ватикану в Києві зазнало пошкоджень внаслідок нічної атаки по Києву. Дипломати Святого Престолу особисто чули вибухи неподалік посольства і бачили пошкоджені цивільні будівлі за кількадесят метрів. Працівники нунціатури не постраждали.

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Теги: росія Польща

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