Росіянин, який потрапив на чемпіонат світу з біатлону за акредитацією українського нардепа, очолив збірну Болгарії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алєксандр Касперович є другом українського біатлону Фото - Спорт-Експрес

Алєксандр Касперович вважається у власній країні опальним

Опальний російський біатлонний тренер Алєксандр Касперович, котрий є особистим наставником одного з найсильніших біатлетів світу Алєксандра Лоґінова, очолив збірну Болгарії. Після того він потрапив під шквал обструкції з боку керівника Федерації біатлону міста Санкт-Петербурга Дмітрія Васільєва, якого вчасно про перехід не повідомив.

«Для нього моє рішення очолити збірну Болгарії стало несподіванкою. І найстрашніше, що я зробив помилку, не поставивши його до відома з самого початку переговорів. Але ми знайшли розуміння. Мости не спалені, в жодному разі. Васільєв допоміг мені в скрутну хвилину, коли мене, м'яко кажучи, звільнили з російської збірної і я залишився практично на вулиці. Він запропонував мені роботу, і я продовжив займатися улюбленою справою. З його боку завжди була підтримка, відчуваю її і зараз. Повторюся, нехай це звучить і грубо, мій косяк, що не сказав йому про переговори відразу. Васільєв на мене розраховував. Я його запевнив, що буду робити все, щоб пітерський біатлон був на найвищому рівні», - сказав Касперович в інтерв'ю російським ЗМІ.

Нагадуємо. Що Касперович став опальним після того, як допінгові проблеми з’явилися у його вихованця Лоґінова. На чемпіонат світу-2020 в італійській Антерсельві Алєксандр акредитований не був, але зумів пройти в змагальну зону завдяки тому, що акредитацію йому надали представники збірної України. Акредитаційне посвідчення належало народному депутатові від «Батьківщини» Іванові Крульку. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак у недавньому інтерв’ю «Главкому» розповідав, що пан Крулько був сильно обурений цим інцидентом.

Читайте також: Чемпіонові світу Підручному погрожували розправою і виганяли з тренувальної бази