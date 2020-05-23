Чемпіонові світу Підручному погрожували розправою і виганяли з тренувальної бази



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Дмитро Підручний продовжує боротися навіть у незмагальний період і в умовах карантину Фото - Instagram Дмитра Підручного

Титулований біатлоніст розповів свою версію скандалу навколо об’єкту, який тривалий час є яблуком розбрату

Капітан збірної України з біатлону, чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний прокоментував недавню скандальну ситуацію щодо біатлонної бази в Підгородньому, що поруч із його рідним Тернополем.

Нагадаємо, нещодавно спортовець, військовий-доброволець, громадський активіст Олександр Починок заявив, що на біатлонному стрільбищі у Підгородньому зрізали десятки дерев та металеві мішені і зробив це нібито керівник бази Віктор Щур.

«Віктор Щур упродовж тижня зрізав дерева на території стрільбища, вантажив їх та возив до дому. Правоохоронцям він затято пояснював, що у такий спосіб нібито наводить лад. Розповідав їм різноманітні «байки» про тренувальний процес. Але цей самозванець та аферист немає жодного стосунку до стрільбища. Стосовно Віктор Щура відкрито кримінальне провадження за фактом умисного підроблення протоколу загальних зборів учасників товариства «Колос» агропромислового комплексу та ЦОП з біатлону», – зазначив Олександр Починок виданню «Тернополяни».

Дмитро Підручний прокоментував ситуацію, назвавши Олександра Починка тим самим злодієм, який багато років грабував базу і саме так званий активіст, за версією чемпіона світу, заважає працювати базі та повноцінно тренуватися спортовцям, погрожуючи їм.

«Я був присутній при цій ситуації, коли начебто на базі вирізали дерева та вивозили металічні мішені. Вирубували лише ті дерева, які заважають тренуванню спортовців, і ті, що виросли самі, які ніхто не садив. А мішені забрали на ремонт, та ось тільки вчора ввечері я дізнався, що вони ремонту не підлягають і завдяки старанням Віктора Щура закуплено 30 нових мішеней, - наголосив Дмитро Підручний у коментарі XSport. - І Віктор Щур, президент нашої регіональної федерації – саме та людина, яка робить усе можливе, щоб та база працювала і розвивалася, а спортсмени мали змогу там тренуватися.

А цей так званий активіст Олександр Починок якраз свого часу і грабував базу, а батько (заслужений тренер України Ігор Починок, який свого часу тренував Підручного – прим.) його завжди «відмазував». Зараз ця людина просто не дає тренуватися, не дає повноцінно працювати працівникам бази та постійно погрожує. Коли базу передали на баланс держави, його просто поперли звідти та не дають робити те, що він собі дозволяв. Цей активіст погрожував і мені, і багатьом спортсменам. Особисто мені Олександр Починок говорив : «Ти будеш просити у мене дозволу, щоб тут тренуватися». Уявіть собі. Головне коли починаєш з ним про це говорити, його головний аргумент полягає в тому, що він тут виріс та його батько цю базу будував.

Вважаю, що він просто хвора людина, яка не знає куди себе подіти. Він зі своїм братом побив директора бази і, наскільки мені відомо, проти нього відкриті справи через це. Чинний керівник бази – фактично єдина людина, яка робить справді щось для біатлону в Тернополі. Сама ж біатлонна база у Підгородньому на сьогодні знаходиться на балансі Міністерства молоді та спорту. Це сталося близько року тому і через те, що попередній власник просто її не фінансував, знищив, не платив за газ, за світло, за воду, діти перестали там жити, бо було просто нереально».